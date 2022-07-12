What We Do in the Shadows 2019, season 4

What We Do in the Shadows 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 12 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"What We Do in the Shadows" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Чем мы заняты в тени» похождения древних вампиров продолжатся. Проект является спин-оффом полнометражной картины «Реальные упыри» и снят в формате псевдодокументальной ленты. Несколько вампиров делятся с представителями съемочной команды историями из своей жизни и сложностями бытия вампиров в человеческом мире. Надя, Нандор и Ласло перебрались в Америку в период Средневековья. В финальных сериях предыдущего сезона между вампирами и их помощником Гильермо началось противостояние.

7.8
8.5 IMDb

Reunited
Season 4 Episode 1
12 July 2022
The Lamp
Season 4 Episode 2
12 July 2022
The Grand Opening
Season 4 Episode 3
19 July 2022
The Night Market
Season 4 Episode 4
26 July 2022
Private School
Season 4 Episode 5
2 August 2022
The Wedding
Season 4 Episode 6
9 August 2022
Pine Barrens
Season 4 Episode 7
16 August 2022
Go Flip Yourself
Season 4 Episode 8
23 August 2022
Freddie
Season 4 Episode 9
30 August 2022
Sunrise, Sunset
Season 4 Episode 10
6 September 2022
