В 4 сезоне сериала «Чем мы заняты в тени» похождения древних вампиров продолжатся. Проект является спин-оффом полнометражной картины «Реальные упыри» и снят в формате псевдодокументальной ленты. Несколько вампиров делятся с представителями съемочной команды историями из своей жизни и сложностями бытия вампиров в человеческом мире. Надя, Нандор и Ласло перебрались в Америку в период Средневековья. В финальных сериях предыдущего сезона между вампирами и их помощником Гильермо началось противостояние.