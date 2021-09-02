What We Do in the Shadows 2019, season 3

What We Do in the Shadows 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 2 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"What We Do in the Shadows" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Чем мы заняты в тени» события по-прежнему разворачиваются вокруг группы вампиров, которые живут вместе несколько сотен лет. После долгих исканий герои, в конце концов, обосновались в районе Стейтен-Айленда — небольшого нью-йоркского острова. Однако вмешательство древнего сородича в их жизнь вынуждает вампиров ускорить свои планы по завоеванию региона. В новых эпизодах главные герои стараются выручить Гильермо, судьба которого висит на волоске. Затем они используют старинный артефакт в надежде помочь Надору решить его проблемы в отношениях.

Series rating

7.8
Rate 16 votes
8.5 IMDb

What We Do in the Shadows List of episodes

TV series release schedule
The Prisoner
Season 3 Episode 1
2 September 2021
The Cloak of Duplication
Season 3 Episode 2
2 September 2021
Gail
Season 3 Episode 3
9 September 2021
The Casino
Season 3 Episode 4
16 September 2021
The Chamber of Judgement
Season 3 Episode 5
23 September 2021
The Escape
Season 3 Episode 6
30 September 2021
The Siren
Season 3 Episode 7
7 October 2021
The Wellness Center
Season 3 Episode 8
14 October 2021
A Farewell
Season 3 Episode 9
21 October 2021
The Portrait
Season 3 Episode 10
28 October 2021
