What We Do in the Shadows 2019, season 1

What We Do in the Shadows season 1 poster
What We Do in the Shadows 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"What We Do in the Shadows" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Чем мы заняты в тени» в гости к вампирам Нандору, Наде и Ласло приезжает великий Барон, одержимый порабощением человечества. Теперь главным героям нужно исполнить старый приказ и захватить как минимум Стейтен-Айленд. Но проблема в том, что им этого делать совсем не хочется. В то же время рядом с Нандором всегда есть его фамильяр Гильермо, который уже более десяти лет ждет обращения. И сосед Колин Робинсон — энергетический вампир, который может «поедать» как обычных людей, так и вампиров.

Series rating

7.8
Rate 16 votes
8.5 IMDb

What We Do in the Shadows List of episodes

TV series release schedule
Pilot
Season 1 Episode 1
27 March 2019
City Council
Season 1 Episode 2
3 April 2019
Werewolf Feud
Season 1 Episode 3
10 April 2019
Manhattan Night Club
Season 1 Episode 4
17 April 2019
Animal Control
Season 1 Episode 5
24 April 2019
Baron's Night Out
Season 1 Episode 6
1 May 2019
The Trial
Season 1 Episode 7
8 May 2019
Citizenship
Season 1 Episode 8
15 May 2019
The Orgy
Season 1 Episode 9
22 May 2019
Ancestry
Season 1 Episode 10
29 May 2019
