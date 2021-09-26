The Rookie 2018, season 4

The Rookie season 4 poster
The Rookie 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 26 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 30 minutes
"The Rookie" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Новичок» создатели шоу продолжают следить за историей главного героя, сорокалетнего мужчины по имени Джон Нолан. После развода с супругой и чудовищного инцидента, произошедшего в банковском отделении, главный герой заново начинает строить свою жизнь и становится сотрудником лос-анджелесского полицейского отделения. По ходу развития событий Нолан сталкивается с огромным количеством трудностей, связанных с психологическими аспектами работы в полиции, а также своими личными страхами.

Series rating

8.4
Rate 20 votes
8 IMDb

The Rookie List of episodes

TV series release schedule
Life and Death
Season 4 Episode 1
26 September 2021
Five Minutes
Season 4 Episode 2
3 October 2021
In the Line of Fire
Season 4 Episode 3
10 October 2021
Red Hot
Season 4 Episode 4
17 October 2021
A.C.H.
Season 4 Episode 5
31 October 2021
Poetic Justice
Season 4 Episode 6
7 November 2021
Fire Fight
Season 4 Episode 7
14 November 2021
Hit and Run
Season 4 Episode 8
5 December 2021
Breakdown
Season 4 Episode 9
12 December 2021
Heart Beat
Season 4 Episode 10
2 January 2022
End Game
Season 4 Episode 11
9 January 2022
The Knock
Season 4 Episode 12
23 January 2022
Fight or Flight
Season 4 Episode 13
30 January 2022
Long shot
Season 4 Episode 14
27 February 2022
Hit List
Season 4 Episode 15
6 March 2022
Real Crime
Season 4 Episode 16
13 March 2022
Coding
Season 4 Episode 17
3 April 2022
Backstabbers
Season 4 Episode 18
10 April 2022
Simone
Season 4 Episode 19
24 April 2022
Enervo
Season 4 Episode 20
1 May 2022
Mother's Day
Season 4 Episode 21
8 May 2022
Day In the Hole
Season 4 Episode 22
15 May 2022
