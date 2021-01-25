В 5 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» две российские семьи продолжают жить под одной крышей и воспитывать подрастающих сыновей. За прошедшие серии герои только сильнее привязались друг к другу, прошедшие испытания помогли им иначе взглянуть на жизнь и отношения с родственниками. В новых сериях Антон попадает в тюрьму. Семья делает все возможное, чтобы вытащить его оттуда. В итоге Ивановы теряют практически все свое имущество. К счастью, Антон получает самое главное — свободу, а затем везет своих родных в отчий дом, где проживает его брат по имени Борис. Между Антоном и Борисом еще в детстве сложились не самые теплые отношения. Однако теперь у них есть шанс наладить контакт и узнать что-то новое.