В 1 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» Лида, Леша и их сын Даня отправляются в больницу, чтобы стать донорами и немного заработать. Там выясняется, что у подростка не может быть первой группы крови, и супруги соглашаются на ДНК-тест. Тем временем Антон злится на Ваню из-за его постоянных выходок. Отец намерен сурово наказать парня, но получает звонок из клиники и узнает, что 16 лет воспитывал не своего ребенка. Теперь совершенно разным семьям необходимо найти общий язык и приспособиться к непростой ситуации.