В 6 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы» две семьи однофамильцев, которые уже практически стали родственниками, разъезжаются по разным странам. Одни Ивановы пытаются начать новую жизнь в солнечной Италии, в то время как другие разгребают постоянно подбрасываемые судьбой проблемы. Лида сообщает Лехе, что у них будет ребенок. Нина и Боря, глядя на них, тоже хотят обзавестись потомством, но им еще предстоит поработать над отношениями. Ваня погружен в любовные дилеммы и криминальные разборки. А дед вместе с ветеринаром Степаном заботятся о парнокопытных обитателях и кормильцах фермы.