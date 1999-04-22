Menu
Alexey Lukin
Alexey Lukin
Alexey Lukin
Alexey Lukin
Alexey Lukin
Date of Birth
22 April 1999
Age
26 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
8.6
Contact
(2021)
7.0
More na dvoikh
(2025)
6.8
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
(2022)
Filmography
Genre
All
Adventure
Children's
Comedy
Crime
Documentary
Drama
Family
Fantasy
History
Romantic
Thriller
Year
All
2025
2024
2022
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2014
All
16
Films
8
TV Shows
8
Actor
16
Eterna
Fantasy, Adventure
2025, Russia
7
More na dvoikh
More na dvoikh
Comedy, Romantic
2025, Russia
Watch trailer
Makron
Comedy
2024, Russia
Kazachok
Comedy, Adventure
2024, Russia
Leyt Nayt Skul
Drama
2022, Russia
6.8
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
History, Documentary
2022, Russia
Watch trailer
8.6
Contact
Drama
2021, Russia
Vzryv
Drama, Crime
2020, Russia
Staryy huligan
Drama, Crime
2019, Russia
Ivanovy-Ivanovy
Comedy, Family
2017, Russia
2.6
Spasti Pushkina
Spasti Pushkina
Comedy, Children's
2016, Russia
Watch trailer
Svodnye sudby
Drama, Romantic
2015, Russia
6.4
Uchilka
Uchilka
Thriller, Drama
2015, Russia
Watch trailer
6.7
Prizrak
Prizrak
Comedy, Family
2015, Russia
Watch trailer
6.4
Malchiki + Devochki =
Malchiki + Devochki =
Crime, Drama, Adventure
2014, Russia
Mezhdu nami, devochkami
Comedy
, Russia
