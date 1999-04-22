Menu
Alexey Lukin
Alexey Lukin

Date of Birth
22 April 1999
Age
26 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Contact 8.6
Contact (2021)
More na dvoikh 7.0
More na dvoikh (2025)
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator 6.8
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator (2022)

Filmography

Genre
Year
Eterna
Eterna
Fantasy, Adventure 2025, Russia
More na dvoikh 7
More na dvoikh
Comedy, Romantic 2025, Russia
Makron
Makron
Comedy 2024, Russia
Kazachok
Kazachok
Comedy, Adventure 2024, Russia
Leyt Nayt Skul
Leyt Nayt Skul
Drama 2022, Russia
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator 6.8
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
History, Documentary 2022, Russia
Contact 8.6
Contact
Drama 2021, Russia
Vzryv
Vzryv
Drama, Crime 2020, Russia
Staryy huligan
Drama, Crime 2019, Russia
Ivanovy-Ivanovy
Ivanovy-Ivanovy
Comedy, Family 2017, Russia
Spasti Pushkina 2.6
Spasti Pushkina
Comedy, Children's 2016, Russia
Svodnye sudby
Svodnye sudby
Drama, Romantic 2015, Russia
Uchilka 6.4
Uchilka
Thriller, Drama 2015, Russia
Prizrak 6.7
Prizrak
Comedy, Family 2015, Russia
Malchiki + Devochki = 6.4
Malchiki + Devochki =
Crime, Drama, Adventure 2014, Russia
Mezhdu nami, devochkami
Comedy , Russia
