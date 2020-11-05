Young Sheldon 2017 - 2024 season 4

Young Sheldon 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 5 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 18
Runtime 9 hours 0 minute
"Young Sheldon" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Детство Шелдона» главный герой — молодой вундеркинд по имени Шелдон Купер — оказывается самым выдающимся выпускником своей школы. В честь такого звания ему поручают произнести торжественную речь во время вручения аттестатов об образовании. Сам Шелдон понимает, что уже в скором времени ему придется очутиться в совершенно новом месте — колледже. Эта мысль одновременно радует и пугает. Во время каникул герой устраивается работать гидом в местный музей, что, естественно, приводит к череде самых разнообразных казусов. Параллельно школьные друзья Шелдона также переживают свои первые проблемы взросления.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
7.7 IMDb

"Young Sheldon" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Graduation
Season 4 Episode 1
5 November 2020
A Docent, A Little Lady And A Bouncer Named Dalton
Season 4 Episode 2
12 November 2020
Training Wheels And An Unleashed Chicken
Season 4 Episode 3
19 November 2020
Bible Camp And A Chariot Of Love
Season 4 Episode 4
3 December 2020
A Musty Crypt And A Stick To Pee On
Season 4 Episode 5
17 December 2020
Freshman Orientation and the Inventor of the Zipper
Season 4 Episode 6
21 January 2021
A Philosophy Class And Worms That Can Chase You
Season 4 Episode 7
11 February 2021
An Existential Crisis And A Bear That Makes Bubbles
Season 4 Episode 8
18 February 2021
Crappy Frozen Ice Cream And An Organ Grinder's Monkey
Season 4 Episode 9
25 February 2021
Cowboy Aerobics And 473 Grease-free Bolts
Season 4 Episode 10
4 March 2021
A Pager, a Club and a Cranky Bag of Wrinkles
Season 4 Episode 11
11 March 2021
A Box of Treasure and the Meemaw of Science
Season 4 Episode 12
1 April 2021
The Geezer Bus And A New Model For Education
Season 4 Episode 13
8 April 2021
Mitch's Son And The Unconditional Approval Of A Government Agency
Season 4 Episode 14
15 April 2021
A Virus, Heartbreak and a World of Possibilities
Season 4 Episode 15
22 April 2021
A Second Prodigy and the Hottest Tips for Pouty Lips
Season 4 Episode 16
29 April 2021
A Black Hole
Season 4 Episode 17
6 May 2021
The Wild And Woolly World Of Nonlinear Dynamics
Season 4 Episode 18
13 May 2021
