Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Young Sheldon 2017 - 2024 season 5

Young Sheldon season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Young Sheldon Seasons Season 5
Young Sheldon 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 7 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Young Sheldon" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Детство Шелдона» подросший вундеркинд Шелдон продолжает постигать науку, демонстрируя потрясающие знания в математике и большей части других учебных предметов. По ходу дела главный герой все больше погружается в пубертат, позволяя гормонам влиять на его поведение и отношения с другими людьми. В другом месте Мэри получает довольно неприятные новости о Джордже-старшем, которые значительным образом меняют ее отношение к нему. Сам Шелдон старается убедить Мисси переосмыслить свои взгляды на библейское писание, а также стремится вернуть Стерджиса в университет.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
7.7 IMDb

"Young Sheldon" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
One Bad Night and Chaos of Selfish Desires
Season 5 Episode 1
7 October 2021
Snoopin' Around and the Wonder Twins of Atheism
Season 5 Episode 2
14 October 2021
Potential Energy and Hooch on a Park Bench
Season 5 Episode 3
21 October 2021
Pish Posh and a Secret Back Room
Season 5 Episode 4
28 October 2021
Stuffed Animals and A Sweet Southern Syzygy
Season 5 Episode 5
4 November 2021
Money Laundering and a Cascade of Hormones
Season 5 Episode 6
11 November 2021
An Introduction to Engineering and a Glob of Hair Gel
Season 5 Episode 7
18 November 2021
The Grand Chancellor and a Den of Sin
Season 5 Episode 8
2 December 2021
Crappy Frozen Ice Cream and an Organ Grinder's Monkey
Season 5 Episode 9
9 December 2021
An Expensive Glitch and a Goof-Off Room
Season 5 Episode 10
6 January 2022
A Lock-In, a Weather Girl and a Disgusting Habit
Season 5 Episode 11
13 January 2022
A Pink Cadillac and a Glorious Tribal Dance
Season 5 Episode 12
20 January 2022
A Lot of Band-Aids and the Cooper Surrender
Season 5 Episode 13
27 January 2022
A Free Scratcher and Feminine Wiles
Season 5 Episode 14
24 February 2022
A Lobster, an Armadillo and a Way Bigger Number
Season 5 Episode 15
3 March 2022
A Suitcase Full of Cash and a Yellow Clown Car
Season 5 Episode 16
10 March 2022
A Solo Peanut, a Social Butterfly and the Truth
Season 5 Episode 17
31 March 2022
Babies, Lies and a Resplendent Cannoli
Season 5 Episode 18
14 April 2022
A God-Fearin' Baptist and a Hot Trophy Husband
Season 5 Episode 19
21 April 2022
Uncle Sheldon and a Hormonal Firecracker
Season 5 Episode 20
28 April 2022
White Trash, Holy Rollers and Punching People
Season 5 Episode 21
12 May 2022
A Clogged Pore, a Little Spanish and the Future
Season 5 Episode 22
19 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more