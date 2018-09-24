Young Sheldon 2017 - 2024 season 2

Young Sheldon season 2 poster
Young Sheldon 16+
Original title Season2
Title Сезон 2
Season premiere 24 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Young Sheldon" season 2 description

Во 2 сезоне «Детства Шелдона» мы узнаем еще больше о том, как рос гениальный физик Шелдон Купер: о первой работе, страсти к заполнению налоговых деклараций, огромном страхе перед болезнями, о первых предложениях от колледжей, легендарной «Базинге», его отношениях с братом и сестрой, а также о неизбежных ссорах родителей, которым не то чтобы легко растить такого умного не по годам мальчика. В то же время Кони начинает романтические отношения с доктором Стерджесом, единственным близким по духу человеком для Шелдона.

 

Series rating

8.3
Rate 15 votes
7.7 IMDb

"Young Sheldon" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
A High-Pitched Buzz and Training Wheels
Season 2 Episode 1
24 September 2018
A Rival Prodigy and Sir Isaac Neutron
Season 2 Episode 2
27 September 2018
A Crisis of Faith and Octopus Aliens
Season 2 Episode 3
4 October 2018
A Financial Secret and Fish Sauce
Season 2 Episode 4
11 October 2018
A Research Study and Czechoslovakian Wedding Pastries
Season 2 Episode 5
18 October 2018
Seven Deadly Sins and a Small Carl Sagan
Season 2 Episode 6
25 October 2018
Carbon Dating and a Stuffed Raccoon
Season 2 Episode 7
1 November 2018
An 8-Bit Princess and a Flat Tire Genius
Season 2 Episode 8
8 November 2018
Family Dynamics and a Red Fiero
Season 2 Episode 9
15 November 2018
A Stunted Childhood and a Can of Fancy Mixed Nuts
Season 2 Episode 10
6 December 2018
A Race of Superhumans and a Letter to Alf
Season 2 Episode 11
3 January 2019
A Tummy Ache and a Whale of a Metaphor
Season 2 Episode 12
10 January 2019
A Nuclear Reactor and a Boy Called Lovey
Season 2 Episode 13
17 January 2019
David, Goliath, and a Yoo-hoo from the Back
Season 2 Episode 14
31 January 2019
A Math Emergency and Perky Palms
Season 2 Episode 15
7 February 2019
A Loaf of Bread and a Grand Old Flag
Season 2 Episode 16
21 February 2019
Albert Einstein and the Story of Another Mary
Season 2 Episode 17
7 March 2019
A Perfect Score and a Bunsen Burner Marshmallow
Season 2 Episode 18
4 April 2019
A Political Campaign and a Candy Land Cheater
Season 2 Episode 19
25 April 2019
A Proposal and a Popsicle Stick Cross
Season 2 Episode 20
2 May 2019
A Broken Heart and a Crock Monster
Season 2 Episode 21
9 May 2019
A Swedish Science Thing and the Equation for Toast
Season 2 Episode 22
16 May 2019
