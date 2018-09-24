Во 2 сезоне «Детства Шелдона» мы узнаем еще больше о том, как рос гениальный физик Шелдон Купер: о первой работе, страсти к заполнению налоговых деклараций, огромном страхе перед болезнями, о первых предложениях от колледжей, легендарной «Базинге», его отношениях с братом и сестрой, а также о неизбежных ссорах родителей, которым не то чтобы легко растить такого умного не по годам мальчика. В то же время Кони начинает романтические отношения с доктором Стерджесом, единственным близким по духу человеком для Шелдона.