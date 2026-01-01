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Santa Barbara 1984 - 1993 season 9
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Santa Barbara
Seasons
Season 9
Santa Barbara
16+
Title
Сезон 9
Season premiere
2 January 1992
Production year
1992
Number of episodes
256
Runtime
192 hours 0 minute
Series rating
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5.7
IMDb
"Santa Barbara" season 9 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1872
Season 9
Episode 1
2 January 1992
Episode 1873
Season 9
Episode 2
3 January 1992
Episode 1874
Season 9
Episode 3
6 January 1992
Episode 1875
Season 9
Episode 4
7 January 1992
Episode 1876
Season 9
Episode 5
8 January 1992
Episode 1877
Season 9
Episode 6
9 January 1992
Episode 1878
Season 9
Episode 7
10 January 1992
Episode 1879
Season 9
Episode 8
13 January 1992
Episode 1880
Season 9
Episode 9
14 January 1992
Episode 1881
Season 9
Episode 10
15 January 1992
Episode 1882
Season 9
Episode 11
16 January 1992
Episode 1883
Season 9
Episode 12
17 January 1992
Episode 1884
Season 9
Episode 13
20 January 1992
Episode 1885
Season 9
Episode 14
21 January 1992
Episode 1886
Season 9
Episode 15
22 January 1992
Episode 1887
Season 9
Episode 16
23 January 1992
Episode 1888
Season 9
Episode 17
24 January 1992
Episode 1889
Season 9
Episode 18
27 January 1992
Episode 1890
Season 9
Episode 19
28 January 1992
Episode 1891
Season 9
Episode 20
29 January 1992
Episode 1892
Season 9
Episode 21
30 January 1992
Episode 1893
Season 9
Episode 22
31 January 1992
Episode 1894
Season 9
Episode 23
3 February 1992
Episode 1895
Season 9
Episode 24
4 February 1992
Episode 1896
Season 9
Episode 25
5 February 1992
Episode 1897
Season 9
Episode 26
6 February 1992
Episode 1898
Season 9
Episode 27
7 February 1992
Episode 1899
Season 9
Episode 28
10 February 1992
Episode 1900
Season 9
Episode 29
11 February 1992
Episode 1901
Season 9
Episode 30
12 February 1992
Episode 1902
Season 9
Episode 31
13 February 1992
Episode 1903
Season 9
Episode 32
14 February 1992
Episode 1904
Season 9
Episode 33
17 February 1992
Episode 1905
Season 9
Episode 34
18 February 1992
Episode 1906
Season 9
Episode 35
19 February 1992
Episode 1907
Season 9
Episode 36
20 February 1992
Episode 1908
Season 9
Episode 37
21 February 1992
Episode 1909
Season 9
Episode 38
24 February 1992
Episode 1910
Season 9
Episode 39
25 February 1992
Episode 1911
Season 9
Episode 40
26 February 1992
Episode 1912
Season 9
Episode 41
27 February 1992
Episode 1913
Season 9
Episode 42
28 February 1992
Episode 1914
Season 9
Episode 43
2 March 1992
Episode 1915
Season 9
Episode 44
3 March 1992
Episode 1916
Season 9
Episode 45
4 March 1992
Episode 1917
Season 9
Episode 46
5 March 1992
Episode 1918
Season 9
Episode 47
6 March 1992
Episode 1919
Season 9
Episode 48
9 March 1992
Episode 1920
Season 9
Episode 49
10 March 1992
Episode 1921
Season 9
Episode 50
11 March 1992
Episode 1922
Season 9
Episode 51
12 March 1992
Episode 1923
Season 9
Episode 52
13 March 1992
Episode 1924
Season 9
Episode 53
16 March 1992
Episode 1925
Season 9
Episode 54
17 March 1992
Episode 1926
Season 9
Episode 55
18 March 1992
Episode 1927
Season 9
Episode 56
19 March 1992
Episode 1928
Season 9
Episode 57
20 March 1992
Episode 1929
Season 9
Episode 58
23 March 1992
Episode 1930
Season 9
Episode 59
24 March 1992
Episode 1931
Season 9
Episode 60
25 March 1992
Episode 1932
Season 9
Episode 61
26 March 1992
Episode 1933
Season 9
Episode 62
27 March 1992
Episode 1934
Season 9
Episode 63
30 March 1992
Episode 1935
Season 9
Episode 64
31 March 1992
Episode 1936
Season 9
Episode 65
1 April 1992
Episode 1937
Season 9
Episode 66
2 April 1992
Episode 1938
Season 9
Episode 67
3 April 1992
Episode 1939
Season 9
Episode 68
6 April 1992
Episode 1940
Season 9
Episode 69
7 April 1992
Episode 1941
Season 9
Episode 70
8 April 1992
Episode 1942
Season 9
Episode 71
9 April 1992
Episode 1943
Season 9
Episode 72
10 April 1992
Episode 1944
Season 9
Episode 73
13 April 1992
Episode 1945
Season 9
Episode 74
14 April 1992
Episode 1946
Season 9
Episode 75
15 April 1992
Episode 1947
Season 9
Episode 76
16 April 1992
Episode 1948
Season 9
Episode 77
17 April 1992
Episode 1949
Season 9
Episode 78
20 April 1992
Episode 1950
Season 9
Episode 79
21 April 1992
Episode 1951
Season 9
Episode 80
22 April 1992
Episode 1952
Season 9
Episode 81
23 April 1992
Episode 1953
Season 9
Episode 82
24 April 1992
Episode 1954
Season 9
Episode 83
27 April 1992
Episode 1955
Season 9
Episode 84
28 April 1992
Episode 1956
Season 9
Episode 85
29 April 1992
Episode 1957
Season 9
Episode 86
30 April 1992
Episode 1958
Season 9
Episode 87
1 May 1992
Episode 1959
Season 9
Episode 88
4 May 1992
Episode 1960
Season 9
Episode 89
5 May 1992
Episode 1961
Season 9
Episode 90
6 May 1992
Episode 1962
Season 9
Episode 91
7 May 1992
Episode 1963
Season 9
Episode 92
8 May 1992
Episode 1964
Season 9
Episode 93
11 May 1992
Episode 1965
Season 9
Episode 94
12 May 1992
Episode 1966
Season 9
Episode 95
13 May 1992
Episode 1967
Season 9
Episode 96
14 May 1992
Episode 1968
Season 9
Episode 97
15 May 1992
Episode 1969
Season 9
Episode 98
18 May 1992
Episode 1970
Season 9
Episode 99
19 May 1992
Episode 1971
Season 9
Episode 100
20 May 1992
Episode 1972
Season 9
Episode 101
21 May 1992
Episode 1973
Season 9
Episode 102
22 May 1992
Episode 1974
Season 9
Episode 103
26 May 1992
Episode 1975
Season 9
Episode 104
27 May 1992
Episode 1976
Season 9
Episode 105
28 May 1992
Episode 1977
Season 9
Episode 106
29 May 1992
Episode 1978
Season 9
Episode 107
1 June 1992
Episode 1979
Season 9
Episode 108
2 June 1992
Episode 1980
Season 9
Episode 109
3 June 1992
Episode 1981
Season 9
Episode 110
4 June 1992
Episode 1982
Season 9
Episode 111
5 June 1992
Episode 1983
Season 9
Episode 112
8 June 1992
Episode 1984
Season 9
Episode 113
9 June 1992
Episode 1985
Season 9
Episode 114
10 June 1992
Episode 1986
Season 9
Episode 115
11 June 1992
Episode 1987
Season 9
Episode 116
12 June 1992
Episode 1988
Season 9
Episode 117
15 June 1992
Episode 1989
Season 9
Episode 118
16 June 1992
Episode 1990
Season 9
Episode 119
17 June 1992
Episode 1991
Season 9
Episode 120
18 June 1992
Episode 1992
Season 9
Episode 121
19 June 1992
Episode 1993
Season 9
Episode 122
22 June 1992
Episode 1994
Season 9
Episode 123
23 June 1992
Episode 1995
Season 9
Episode 124
24 June 1992
Episode 1996
Season 9
Episode 125
25 June 1992
Episode 1997
Season 9
Episode 126
26 June 1992
Episode 1998
Season 9
Episode 127
29 June 1992
Episode 1999
Season 9
Episode 128
30 June 1992
Episode 2000
Season 9
Episode 129
1 July 1992
Episode 2001
Season 9
Episode 130
6 July 1992
Episode 2002
Season 9
Episode 131
7 July 1992
Episode 2003
Season 9
Episode 132
8 July 1992
Episode 2004
Season 9
Episode 133
9 July 1992
Episode 2005
Season 9
Episode 134
10 July 1992
Episode 2006
Season 9
Episode 135
13 July 1992
Episode 2007
Season 9
Episode 136
14 July 1992
Episode 2008
Season 9
Episode 137
15 July 1992
Episode 2009
Season 9
Episode 138
16 July 1992
Episode 2010
Season 9
Episode 139
17 July 1992
Episode 2011
Season 9
Episode 140
20 July 1992
Episode 2012
Season 9
Episode 141
21 July 1992
Episode 2013
Season 9
Episode 142
22 July 1992
Episode 2014
Season 9
Episode 143
23 July 1992
Episode 2015
Season 9
Episode 144
24 July 1992
Episode 2016
Season 9
Episode 145
27 July 1992
Episode 2017
Season 9
Episode 146
28 July 1992
Episode 2018
Season 9
Episode 147
29 July 1992
Episode 2019
Season 9
Episode 148
30 July 1992
Episode 2020
Season 9
Episode 149
31 July 1992
Episode 2021
Season 9
Episode 150
3 August 1992
Episode 2022
Season 9
Episode 151
4 August 1992
Episode 2023
Season 9
Episode 152
5 August 1992
Episode 2024
Season 9
Episode 153
6 August 1992
Episode 2025
Season 9
Episode 154
7 August 1992
Episode 2026
Season 9
Episode 155
10 August 1992
Episode 2027
Season 9
Episode 156
11 August 1992
Episode 2028
Season 9
Episode 157
12 August 1992
Episode 2029
Season 9
Episode 158
13 August 1992
Episode 2030
Season 9
Episode 159
14 August 1992
Episode 2031
Season 9
Episode 160
17 August 1992
Episode 2032
Season 9
Episode 161
18 August 1992
Episode 2033
Season 9
Episode 162
19 August 1992
Episode 2034
Season 9
Episode 163
20 August 1992
Episode 2035
Season 9
Episode 164
21 August 1992
Episode 2036
Season 9
Episode 165
24 August 1992
Episode 2037
Season 9
Episode 166
25 August 1992
Episode 2038
Season 9
Episode 167
26 August 1992
Episode 2039
Season 9
Episode 168
27 August 1992
Episode 2040
Season 9
Episode 169
28 August 1992
Episode 2041
Season 9
Episode 170
31 August 1992
Episode 2042
Season 9
Episode 171
1 September 1992
Episode 2043
Season 9
Episode 172
2 September 1992
Episode 2044
Season 9
Episode 173
3 September 1992
Episode 2045
Season 9
Episode 174
4 September 1992
Episode 2046
Season 9
Episode 175
7 September 1992
Episode 2047
Season 9
Episode 176
8 September 1992
Episode 2048
Season 9
Episode 177
9 September 1992
Episode 2049
Season 9
Episode 178
10 September 1992
Episode 2050
Season 9
Episode 179
11 September 1992
Episode 2051
Season 9
Episode 180
14 September 1992
Episode 2052
Season 9
Episode 181
15 September 1992
Episode 2053
Season 9
Episode 182
16 September 1992
Episode 2054
Season 9
Episode 183
17 September 1992
Episode 2055
Season 9
Episode 184
18 September 1992
Episode 2056
Season 9
Episode 185
21 September 1992
Episode 2057
Season 9
Episode 186
22 September 1992
Episode 2058
Season 9
Episode 187
23 September 1992
Episode 2059
Season 9
Episode 188
24 September 1992
Episode 2060
Season 9
Episode 189
25 September 1992
Episode 2061
Season 9
Episode 190
28 September 1992
Episode 2062
Season 9
Episode 191
29 September 1992
Episode 2063
Season 9
Episode 192
30 September 1992
Episode 2064
Season 9
Episode 193
1 October 1992
Episode 2065
Season 9
Episode 194
2 October 1992
Episode 2066
Season 9
Episode 195
5 October 1992
Episode 2067
Season 9
Episode 196
6 October 1992
Episode 2068
Season 9
Episode 197
7 October 1992
Episode 2069
Season 9
Episode 198
8 October 1992
Episode 2070
Season 9
Episode 199
9 October 1992
Episode 2071
Season 9
Episode 200
12 October 1992
Episode 2072
Season 9
Episode 201
13 October 1992
Episode 2073
Season 9
Episode 202
14 October 1992
Episode 2074
Season 9
Episode 203
15 October 1992
Episode 2075
Season 9
Episode 204
16 October 1992
Episode 2076
Season 9
Episode 205
19 October 1992
Episode 2077
Season 9
Episode 206
20 October 1992
Episode 2078
Season 9
Episode 207
21 October 1992
Episode 2079
Season 9
Episode 208
22 October 1992
Episode 2080
Season 9
Episode 209
23 October 1992
Episode 2081
Season 9
Episode 210
26 October 1992
Episode 2082
Season 9
Episode 211
27 October 1992
Episode 2083
Season 9
Episode 212
28 October 1992
Episode 2084
Season 9
Episode 213
29 October 1992
Episode 2085
Season 9
Episode 214
30 October 1992
Episode 2086
Season 9
Episode 215
2 November 1992
Episode 2087
Season 9
Episode 216
3 November 1992
Episode 2088
Season 9
Episode 217
4 November 1992
Episode 2089
Season 9
Episode 218
5 November 1992
Episode 2090
Season 9
Episode 219
6 November 1992
Episode 2091
Season 9
Episode 220
9 November 1992
Episode 2092
Season 9
Episode 221
10 November 1992
Episode 2093
Season 9
Episode 222
11 November 1992
Episode 2094
Season 9
Episode 223
12 November 1992
Episode 2095
Season 9
Episode 224
13 November 1992
Episode 2096
Season 9
Episode 225
16 November 1992
Episode 2097
Season 9
Episode 226
17 November 1992
Episode 2098
Season 9
Episode 227
18 November 1992
Episode 2099
Season 9
Episode 228
19 November 1992
Episode 2100
Season 9
Episode 229
20 November 1992
Episode 2101
Season 9
Episode 230
23 November 1992
Episode 2102
Season 9
Episode 231
24 November 1992
Episode 2103
Season 9
Episode 232
25 November 1992
Episode 2104
Season 9
Episode 233
27 November 1992
Episode 2105
Season 9
Episode 234
30 November 1992
Episode 2106
Season 9
Episode 235
1 December 1992
Episode 2107
Season 9
Episode 236
2 December 1992
Episode 2108
Season 9
Episode 237
3 December 1992
Episode 2109
Season 9
Episode 238
4 December 1992
Episode 2110
Season 9
Episode 239
7 December 1992
Episode 2111
Season 9
Episode 240
8 December 1992
Episode 2112
Season 9
Episode 241
9 December 1992
Episode 2113
Season 9
Episode 242
10 December 1992
Episode 2114
Season 9
Episode 243
11 December 1992
Episode 2115
Season 9
Episode 244
14 December 1992
Episode 2116
Season 9
Episode 245
15 December 1992
Episode 2117
Season 9
Episode 246
16 December 1992
Episode 2118
Season 9
Episode 247
17 December 1992
Episode 2119
Season 9
Episode 248
18 December 1992
Episode 2120
Season 9
Episode 249
21 December 1992
Episode 2121
Season 9
Episode 250
22 December 1992
Episode 2122
Season 9
Episode 251
23 December 1992
Episode 2123
Season 9
Episode 252
24 December 1992
Episode 2124
Season 9
Episode 253
28 December 1992
Episode 2125
Season 9
Episode 254
29 December 1992
Episode 2126
Season 9
Episode 255
30 December 1992
Episode 2127
Season 9
Episode 256
31 December 1992
TV series release schedule
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