Santa Barbara 1984 - 1993 season 7
Santa Barbara
Seasons
Season 7
Santa Barbara
16+
Title
Сезон 7
Season premiere
2 January 1990
Production year
1990
Number of episodes
255
Runtime
191 hours 15 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
5.7
IMDb
"Santa Barbara" season 7 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1367
Season 7
Episode 1
2 January 1990
Episode 1368
Season 7
Episode 2
3 January 1990
Episode 1369
Season 7
Episode 3
4 January 1990
Episode 1370
Season 7
Episode 4
5 January 1990
Episode 1371
Season 7
Episode 5
8 January 1990
Episode 1372
Season 7
Episode 6
9 January 1990
Episode 1373
Season 7
Episode 7
10 January 1990
Episode 1374
Season 7
Episode 8
11 January 1990
Episode 1375
Season 7
Episode 9
12 January 1990
Episode 1376
Season 7
Episode 10
16 January 1990
Episode 1377
Season 7
Episode 11
17 January 1990
Episode 1378
Season 7
Episode 12
18 January 1990
Episode 1379
Season 7
Episode 13
19 January 1990
Episode 1380
Season 7
Episode 14
22 January 1990
Episode 1381
Season 7
Episode 15
23 January 1990
Episode 1382
Season 7
Episode 16
24 January 1990
Episode 1383
Season 7
Episode 17
25 January 1990
Episode 1384
Season 7
Episode 18
26 January 1990
Episode 1385
Season 7
Episode 19
29 January 1990
Episode 1386
Season 7
Episode 20
30 January 1990
Episode 1387
Season 7
Episode 21
31 January 1990
Episode 1388
Season 7
Episode 22
1 February 1990
Episode 1389
Season 7
Episode 23
2 February 1990
Episode 1390
Season 7
Episode 24
5 February 1990
Episode 1391
Season 7
Episode 25
6 February 1990
Episode 1392
Season 7
Episode 26
7 February 1990
Episode 1393
Season 7
Episode 27
8 February 1990
Episode 1394
Season 7
Episode 28
9 February 1990
Episode 1395
Season 7
Episode 29
12 February 1990
Episode 1396
Season 7
Episode 30
13 February 1990
Episode 1397
Season 7
Episode 31
14 February 1990
Episode 1398
Season 7
Episode 32
15 February 1990
Episode 1399
Season 7
Episode 33
16 February 1990
Episode 1400
Season 7
Episode 34
19 February 1990
Episode 1401
Season 7
Episode 35
20 February 1990
Episode 1402
Season 7
Episode 36
21 February 1990
Episode 1403
Season 7
Episode 37
22 February 1990
Episode 1404
Season 7
Episode 38
23 February 1990
Episode 1405
Season 7
Episode 39
26 February 1990
Episode 1406
Season 7
Episode 40
27 February 1990
Episode 1407
Season 7
Episode 41
28 February 1990
Episode 1408
Season 7
Episode 42
1 March 1990
Episode 1409
Season 7
Episode 43
2 March 1990
Episode 1410
Season 7
Episode 44
5 March 1990
Episode 1411
Season 7
Episode 45
6 March 1990
Episode 1412
Season 7
Episode 46
7 March 1990
Episode 1413
Season 7
Episode 47
8 March 1990
Episode 1414
Season 7
Episode 48
9 March 1990
Episode 1415
Season 7
Episode 49
12 March 1990
Episode 1416
Season 7
Episode 50
13 March 1990
Episode 1417
Season 7
Episode 51
14 March 1990
Episode 1418
Season 7
Episode 52
15 March 1990
Episode 1419
Season 7
Episode 53
16 March 1990
Episode 1420
Season 7
Episode 54
19 March 1990
Episode 1421
Season 7
Episode 55
20 March 1990
Episode 1422
Season 7
Episode 56
21 March 1990
Episode 1423
Season 7
Episode 57
22 March 1990
Episode 1424
Season 7
Episode 58
23 March 1990
Episode 1425
Season 7
Episode 59
26 March 1990
Episode 1426
Season 7
Episode 60
27 March 1990
Episode 1427
Season 7
Episode 61
28 March 1990
Episode 1428
Season 7
Episode 62
29 March 1990
Episode 1429
Season 7
Episode 63
30 March 1990
Episode 1430
Season 7
Episode 64
2 April 1990
Episode 1431
Season 7
Episode 65
3 April 1990
Episode 1432
Season 7
Episode 66
4 April 1990
Episode 1433
Season 7
Episode 67
5 April 1990
Episode 1434
Season 7
Episode 68
6 April 1990
Episode 1435
Season 7
Episode 69
9 April 1990
Episode 1436
Season 7
Episode 70
10 April 1990
Episode 1437
Season 7
Episode 71
11 April 1990
Episode 1438
Season 7
Episode 72
12 April 1990
Episode 1439
Season 7
Episode 73
13 April 1990
Episode 1440
Season 7
Episode 74
16 April 1990
Episode 1441
Season 7
Episode 75
17 April 1990
Episode 1442
Season 7
Episode 76
18 April 1990
Episode 1443
Season 7
Episode 77
19 April 1990
Episode 1444
Season 7
Episode 78
20 April 1990
Episode 1445
Season 7
Episode 79
23 April 1990
Episode 1446
Season 7
Episode 80
24 April 1990
Episode 1447
Season 7
Episode 81
25 April 1990
Episode 1448
Season 7
Episode 82
26 April 1990
Episode 1449
Season 7
Episode 83
27 April 1990
Episode 1450
Season 7
Episode 84
30 April 1990
Episode 1451
Season 7
Episode 85
1 May 1990
Episode 1452
Season 7
Episode 86
2 May 1990
Episode 1453
Season 7
Episode 87
3 May 1990
Episode 1454
Season 7
Episode 88
4 May 1990
Episode 1455
Season 7
Episode 89
7 May 1990
Episode 1456
Season 7
Episode 90
8 May 1990
Episode 1457
Season 7
Episode 91
9 May 1990
Episode 1458
Season 7
Episode 92
10 May 1990
Episode 1459
Season 7
Episode 93
11 May 1990
Episode 1460
Season 7
Episode 94
14 May 1990
Episode 1461
Season 7
Episode 95
15 May 1990
Episode 1462
Season 7
Episode 96
16 May 1990
Episode 1463
Season 7
Episode 97
17 May 1990
Episode 1464
Season 7
Episode 98
18 May 1990
Episode 1465
Season 7
Episode 99
21 May 1990
Episode 1466
Season 7
Episode 100
22 May 1990
Episode 1467
Season 7
Episode 101
23 May 1990
Episode 1468
Season 7
Episode 102
24 May 1990
Episode 1469
Season 7
Episode 103
25 May 1990
Episode 1470
Season 7
Episode 104
28 May 1990
Episode 1471
Season 7
Episode 105
29 May 1990
Episode 1472
Season 7
Episode 106
30 May 1990
Episode 1473
Season 7
Episode 107
31 May 1990
Episode 1474
Season 7
Episode 108
1 June 1990
Episode 1475
Season 7
Episode 109
4 June 1990
Episode 1476
Season 7
Episode 110
5 June 1990
Episode 1477
Season 7
Episode 111
6 June 1990
Episode 1478
Season 7
Episode 112
7 June 1990
Episode 1479
Season 7
Episode 113
8 June 1990
Episode 1480
Season 7
Episode 114
11 June 1990
Episode 1481
Season 7
Episode 115
12 June 1990
Episode 1482
Season 7
Episode 116
13 June 1990
Episode 1483
Season 7
Episode 117
14 June 1990
Episode 1484
Season 7
Episode 118
15 June 1990
Episode 1485
Season 7
Episode 119
18 June 1990
Episode 1486
Season 7
Episode 120
19 June 1990
Episode 1487
Season 7
Episode 121
20 June 1990
Episode 1488
Season 7
Episode 122
21 June 1990
Episode 1489
Season 7
Episode 123
22 June 1990
Episode 1490
Season 7
Episode 124
25 June 1990
Episode 1491
Season 7
Episode 125
26 June 1990
Episode 1492
Season 7
Episode 126
27 June 1990
Episode 1493
Season 7
Episode 127
28 June 1990
Episode 1494
Season 7
Episode 128
29 June 1990
Episode 1495
Season 7
Episode 129
2 July 1990
Episode 1496
Season 7
Episode 130
3 July 1990
Episode 1497
Season 7
Episode 131
4 July 1990
Episode 1498
Season 7
Episode 132
9 July 1990
Episode 1499
Season 7
Episode 133
10 July 1990
Episode 1500
Season 7
Episode 134
11 July 1990
Episode 1501
Season 7
Episode 135
12 July 1990
Episode 1502
Season 7
Episode 136
13 July 1990
Episode 1503
Season 7
Episode 137
16 July 1990
Episode 1504
Season 7
Episode 138
17 July 1990
Episode 1505
Season 7
Episode 139
18 July 1990
Episode 1506
Season 7
Episode 140
19 July 1990
Episode 1507
Season 7
Episode 141
20 July 1990
Episode 1508
Season 7
Episode 142
23 July 1990
Episode 1509
Season 7
Episode 143
24 July 1990
Episode 1510
Season 7
Episode 144
25 July 1990
Episode 1511
Season 7
Episode 145
26 July 1990
Episode 1512
Season 7
Episode 146
27 July 1990
Episode 1513
Season 7
Episode 147
30 July 1990
Episode 1514
Season 7
Episode 148
31 July 1990
Episode 1515
Season 7
Episode 149
1 August 1990
Episode 1516
Season 7
Episode 150
2 August 1990
Episode 1517
Season 7
Episode 151
3 August 1990
Episode 1518
Season 7
Episode 152
6 August 1990
Episode 1519
Season 7
Episode 153
7 August 1990
Episode 1520
Season 7
Episode 154
8 August 1990
Episode 1521
Season 7
Episode 155
9 August 1990
Episode 1522
Season 7
Episode 156
10 August 1990
Episode 1523
Season 7
Episode 157
13 August 1990
Episode 1524
Season 7
Episode 158
14 August 1990
Episode 1525
Season 7
Episode 159
15 August 1990
Episode 1526
Season 7
Episode 160
16 August 1990
Episode 1527
Season 7
Episode 161
17 August 1990
Episode 1528
Season 7
Episode 162
20 August 1990
Episode 1529
Season 7
Episode 163
21 August 1990
Episode 1530
Season 7
Episode 164
22 August 1990
Episode 1531
Season 7
Episode 165
23 August 1990
Episode 1532
Season 7
Episode 166
24 August 1990
Episode 1533
Season 7
Episode 167
27 August 1990
Episode 1534
Season 7
Episode 168
28 August 1990
Episode 1535
Season 7
Episode 169
29 August 1990
Episode 1536
Season 7
Episode 170
30 August 1990
Episode 1537
Season 7
Episode 171
31 August 1990
Episode 1538
Season 7
Episode 172
3 September 1990
Episode 1539
Season 7
Episode 173
4 September 1990
Episode 1540
Season 7
Episode 174
5 September 1990
Episode 1541
Season 7
Episode 175
6 September 1990
Episode 1542
Season 7
Episode 176
7 September 1990
Episode 1543
Season 7
Episode 177
10 September 1990
Episode 1544
Season 7
Episode 178
11 September 1990
Episode 1545
Season 7
Episode 179
12 September 1990
Episode 1546
Season 7
Episode 180
13 September 1990
Episode 1547
Season 7
Episode 181
14 September 1990
Episode 1548
Season 7
Episode 182
17 September 1990
Episode 1549
Season 7
Episode 183
18 September 1990
Episode 1550
Season 7
Episode 184
19 September 1990
Episode 1551
Season 7
Episode 185
20 September 1990
Episode 1552
Season 7
Episode 186
21 September 1990
Episode 1553
Season 7
Episode 187
24 September 1990
Episode 1554
Season 7
Episode 188
25 September 1990
Episode 1555
Season 7
Episode 189
26 September 1990
Episode 1556
Season 7
Episode 190
27 September 1990
Episode 1557
Season 7
Episode 191
28 September 1990
Episode 1558
Season 7
Episode 192
1 October 1990
Episode 1559
Season 7
Episode 193
2 October 1990
Episode 1560
Season 7
Episode 194
3 October 1990
Episode 1561
Season 7
Episode 195
4 October 1990
Episode 1562
Season 7
Episode 196
5 October 1990
Episode 1563
Season 7
Episode 197
8 October 1990
Episode 1564
Season 7
Episode 198
9 October 1990
Episode 1565
Season 7
Episode 199
10 October 1990
Episode 1566
Season 7
Episode 200
11 October 1990
Episode 1567
Season 7
Episode 201
12 October 1990
Episode 1568
Season 7
Episode 202
15 October 1990
Episode 1569
Season 7
Episode 203
16 October 1990
Episode 1570
Season 7
Episode 204
17 October 1990
Episode 1571
Season 7
Episode 205
18 October 1990
Episode 1572
Season 7
Episode 206
19 October 1990
Episode 1573
Season 7
Episode 207
22 October 1990
Episode 1574
Season 7
Episode 208
23 October 1990
Episode 1575
Season 7
Episode 209
24 October 1990
Episode 1576
Season 7
Episode 210
25 October 1990
Episode 1577
Season 7
Episode 211
26 October 1990
Episode 1578
Season 7
Episode 212
29 October 1990
Episode 1579
Season 7
Episode 213
30 October 1990
Episode 1580
Season 7
Episode 214
31 October 1990
Episode 1581
Season 7
Episode 215
1 November 1990
Episode 1582
Season 7
Episode 216
2 November 1990
Episode 1583
Season 7
Episode 217
5 November 1990
Episode 1584
Season 7
Episode 218
6 November 1990
Episode 1585
Season 7
Episode 219
7 November 1990
Episode 1586
Season 7
Episode 220
8 November 1990
Episode 1587
Season 7
Episode 221
9 November 1990
Episode 1588
Season 7
Episode 222
12 November 1990
Episode 1589
Season 7
Episode 223
13 November 1990
Episode 1590
Season 7
Episode 224
14 November 1990
Episode 1591
Season 7
Episode 225
15 November 1990
Episode 1592
Season 7
Episode 226
16 November 1990
Episode 1593
Season 7
Episode 227
19 November 1990
Episode 1594
Season 7
Episode 228
20 November 1990
Episode 1595
Season 7
Episode 229
21 November 1990
Episode 1596
Season 7
Episode 230
23 November 1990
Episode 1597
Season 7
Episode 231
26 November 1990
Episode 1598
Season 7
Episode 232
27 November 1990
Episode 1599
Season 7
Episode 233
28 November 1990
Episode 1600
Season 7
Episode 234
29 November 1990
Episode 1601
Season 7
Episode 235
30 November 1990
Episode 1602
Season 7
Episode 236
3 December 1990
Episode 1603
Season 7
Episode 237
4 December 1990
Episode 1604
Season 7
Episode 238
5 December 1990
Episode 1605
Season 7
Episode 239
6 December 1990
Episode 1606
Season 7
Episode 240
7 December 1990
Episode 1607
Season 7
Episode 241
10 December 1990
Episode 1608
Season 7
Episode 242
11 December 1990
Episode 1609
Season 7
Episode 243
12 December 1990
Episode 1610
Season 7
Episode 244
13 December 1990
Episode 1611
Season 7
Episode 245
14 December 1990
Episode 1612
Season 7
Episode 246
17 December 1990
Episode 1613
Season 7
Episode 247
18 December 1990
Episode 1614
Season 7
Episode 248
19 December 1990
Episode 1615
Season 7
Episode 249
20 December 1990
Episode 1616
Season 7
Episode 250
21 December 1990
Episode 1617
Season 7
Episode 251
24 December 1990
Episode 1618
Season 7
Episode 252
26 December 1990
Episode 1619
Season 7
Episode 253
27 December 1990
Episode 1620
Season 7
Episode 254
28 December 1990
Episode 1621
Season 7
Episode 255
31 December 1990
TV series release schedule
