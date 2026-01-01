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Mikhail Khrustalyov
Mikhail Khrustalyov
Kinoafisha
Persons
Mikhail Khrustalyov
Mikhail Khrustalyov
Mikhail Khrustalyov
Date of Birth
22 October 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Voice actor
,
The Adventurer
,
Comedy actor
Popular Films
7.9
DinoSiti
(2021)
7.5
Tri kota. Zimnie kanikuly
(2024)
7.5
Priklyucheniya Peti i Volka
(2020)
Filmography
Princ Galaktiki
Sci-Fi, Comedy
2026, Russia
Nahodkin
Comedy, Children's
2026, Russia
Tri kota. Dalnie strany
Tri kota. Dalnie strany
Adventure, Animation, Family
2026, Russia
6.6
Finnick 2
Finnik 2
Animation, Family
2025, Russia
Watch trailer
7.3
Geroychiki. Nezvanyy gost
Geroychiki. Nezvanyy gost
Animation
2025, Russia
Watch trailer
7.2
Na vybros
Na vybros
Animation
2025, Russia
Watch trailer
6.2
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
Animation
2025, Russia
Watch trailer
7.5
Tri kota. Zimnie kanikuly
Tri kota. Zimnie kanikuly
Adventure, Animation, Family
2024, Russia
Watch trailer
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