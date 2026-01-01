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Mikhail Khrustalyov
Mikhail Khrustalyov Mikhail Khrustalyov
Kinoafisha Persons Mikhail Khrustalyov

Mikhail Khrustalyov

Mikhail Khrustalyov

Date of Birth
22 October 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Voice actor, The Adventurer, Comedy actor

Popular Films

DinoSiti 7.9
DinoSiti (2021)
Tri kota. Zimnie kanikuly 7.5
Tri kota. Zimnie kanikuly (2024)
Priklyucheniya Peti i Volka 7.5
Priklyucheniya Peti i Volka (2020)

Filmography

Princ Galaktiki
Princ Galaktiki
Sci-Fi, Comedy 2026, Russia
Nahodkin
Nahodkin
Comedy, Children's 2026, Russia
Tri kota. Dalnie strany Tri kota. Dalnie strany
Adventure, Animation, Family 2026, Russia
Finnick 2 6.6
Finnick 2 Finnik 2
Animation, Family 2025, Russia
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Geroychiki. Nezvanyy gost 7.3
Geroychiki. Nezvanyy gost Geroychiki. Nezvanyy gost
Animation 2025, Russia
Watch trailer
Na vybros 7.2
Na vybros Na vybros
Animation 2025, Russia
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Tri kota. Puteshestvie vo vremeni 6.2
Tri kota. Puteshestvie vo vremeni Tri kota. Puteshestvie vo vremeni
Animation 2025, Russia
Watch trailer
Tri kota. Zimnie kanikuly 7.5
Tri kota. Zimnie kanikuly Tri kota. Zimnie kanikuly
Adventure, Animation, Family 2024, Russia
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