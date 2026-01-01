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Kseniya Brzhezovskaya
Kseniya Brzhezovskaya
Kinoafisha
Persons
Kseniya Brzhezovskaya
Kseniya Brzhezovskaya
Kseniya Brzhezovskaya
Date of Birth
6 July 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Voice actress
,
Comedy actress
,
The Adventurer
Popular Films
7.9
DinoSiti
(2021)
7.5
Priklyucheniya Peti i Volka
(2020)
7.5
Smeshariki. Pinkod
(2012)
Filmography
6.8
Malyshariki. Den rozhdeniya
Malyshariki. Den rozhdeniya
Animation, Family
2024, Russia
Watch trailer
Volshebnaya lavka Yesenii. Vypusk # 1
Volshebnaya lavka Yesenii. Vypusk # 1
Animation
2023, Russia
Watch trailer
6.4
Shmyak. Volshebnaya lavka Yesenii
Shmyak. Volshebnaya lavka Yesenii
Animation
2023, Russia
Watch trailer
6.7
Barboskiny Team
Barboskiny Team
Animation, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
7.9
DinoSiti
Children's
2021, Russia
6.7
Secret Magic Control Agency
Hansel, Gretel i Agentstvo Magii
Animation, Adventure, Comedy
2021, Russia
Watch trailer
5.9
Plyushevyy Bum!
Plyushevyy Bum!
Animation, Family
2021, Russia
Watch trailer
7.5
Priklyucheniya Peti i Volka
Family
2020, Russia
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