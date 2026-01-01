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Kseniya Brzhezovskaya Kseniya Brzhezovskaya
Kinoafisha Persons Kseniya Brzhezovskaya

Kseniya Brzhezovskaya

Kseniya Brzhezovskaya

Date of Birth
6 July 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Voice actress, Comedy actress, The Adventurer

Popular Films

DinoSiti 7.9
DinoSiti (2021)
Priklyucheniya Peti i Volka 7.5
Priklyucheniya Peti i Volka (2020)
Smeshariki. Pinkod 7.5
Smeshariki. Pinkod (2012)

Filmography

Malyshariki. Den rozhdeniya 6.8
Malyshariki. Den rozhdeniya Malyshariki. Den rozhdeniya
Animation, Family 2024, Russia
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Volshebnaya lavka Yesenii. Vypusk # 1
Volshebnaya lavka Yesenii. Vypusk # 1 Volshebnaya lavka Yesenii. Vypusk # 1
Animation 2023, Russia
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Shmyak. Volshebnaya lavka Yesenii 6.4
Shmyak. Volshebnaya lavka Yesenii Shmyak. Volshebnaya lavka Yesenii
Animation 2023, Russia
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Barboskiny Team 6.7
Barboskiny Team Barboskiny Team
Animation, Comedy 2022, Russia
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DinoSiti 7.9
DinoSiti
Children's 2021, Russia
Secret Magic Control Agency 6.7
Secret Magic Control Agency Hansel, Gretel i Agentstvo Magii
Animation, Adventure, Comedy 2021, Russia
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Plyushevyy Bum! 5.9
Plyushevyy Bum! Plyushevyy Bum!
Animation, Family 2021, Russia
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Priklyucheniya Peti i Volka 7.5
Priklyucheniya Peti i Volka
Family 2020, Russia
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