Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Andrey Lyovin
Andrey Lyovin Andrey Lyovin
Kinoafisha Persons Andrey Lyovin

Andrey Lyovin

Andrey Lyovin

Date of Birth
11 July 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Cancer

Popular Films

Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa 7.7
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa (2025)
Battalion 6.6
Battalion (2014)
Finnick 6.5
Finnick (2022)

Filmography

Genre
Year
All 15 Films 5 TV Shows 10 Voice 1 Actor 13 Director 1
Sudi i sudby
Romantic 2025, Russia
Didyushkino Lajf
Didyushkino Lajf
Drama, Comedy 2025, Russia
Princ Galaktiki
Princ Galaktiki
Sci-Fi, Comedy 2025, Russia
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa 7.7
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
Animation 2025, Russia
Watch trailer
Formula vody 4.9
Formula vody Formula vody
Animation 2024, Russia
Watch trailer
Katyusha
Katyusha
War, Drama 2023, Russia
Finnick 6.5
Finnick Finnik
Animation, Adventure, Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Sport Tosha
Sport Tosha
Children's, Fantasy 2021, Russia
Priklyucheniya Peti i Volka
Priklyucheniya Peti i Volka
Family 2020, Russia
Podlinnaya istoriya russkoj revolyucii
Podlinnaya istoriya russkoj revolyucii
Documentary 2017, Russia
The Night Train 3.8
The Night Train Diggery
Horror 2016, Russia
Watch trailer
Shef. Novaya zhizn
Shef. Novaya zhizn
Crime, Drama 2014, Russia
Battalion 6.6
Battalion Batalion
War, Romantic, History, Drama 2014, Russia
Watch trailer
Smeshariki. Pinkod
Smeshariki. Pinkod
Children's 2012, Russia
Smeshariki
Smeshariki
Family, Comedy 2004, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more