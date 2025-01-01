Menu
Andrey Lyovin
Andrey Lyovin
Andrey Lyovin
Andrey Lyovin
Date of Birth
11 July 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
7.7
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
(2025)
6.6
Battalion
(2014)
6.5
Finnick
(2022)
Filmography
Sudi i sudby
Romantic
2025, Russia
Didyushkino Lajf
Drama, Comedy
2025, Russia
Princ Galaktiki
Sci-Fi, Comedy
2025, Russia
7.7
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
Animation
2025, Russia
Watch trailer
4.9
Formula vody
Formula vody
Animation
2024, Russia
Watch trailer
Katyusha
War, Drama
2023, Russia
6.5
Finnick
Finnik
Animation, Adventure, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Sport Tosha
Children's, Fantasy
2021, Russia
Priklyucheniya Peti i Volka
Family
2020, Russia
Podlinnaya istoriya russkoj revolyucii
Documentary
2017, Russia
3.8
The Night Train
Diggery
Horror
2016, Russia
Watch trailer
Shef. Novaya zhizn
Crime, Drama
2014, Russia
6.6
Battalion
Batalion
War, Romantic, History, Drama
2014, Russia
Watch trailer
Smeshariki. Pinkod
Children's
2012, Russia
Smeshariki
Family, Comedy
2004, Russia
