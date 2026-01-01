Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Kuandyk Shakyrzhanov
Kuandyk Shakyrzhanov
Kinoafisha
Persons
Kuandyk Shakyrzhanov
Kuandyk Shakyrzhanov
Kuandyk Shakyrzhanov
Actor type
Comedy actor
,
Horror actor
,
Action hero
Popular Films
7.0
Tastaymyn-au seni
(2024)
6.5
Donor
(2022)
6.5
Bisharashki
(2022)
Filmography
Zhas emes zhubaylar
Жас емес жұбайлар
Comedy
2025, Kazakhstan
Watch trailer
Narhoz. Student koke
Comedy
2024, Kazakhstan
7
Tastaymyn-au seni
Tastaymyn-au seni
Comedy, Horror
2024, Kazakhstan
Watch trailer
Қапқарашка. Кубадан сәлем
Қапқарашка. Кубадан сәлем
Comedy
2024, Kazakhstan
Dubay lyuboy cenoy
Comedy
2023, Kazakhstan
5.3
Timuchin
Timuchin
Action, Comedy
2023, Kazakhstan
5.9
Besbarmak
Besbarmak
Comedy
2023, Kazakhstan
Aula sakshylary
Aula sakshylary
Adventure, Family
2023, Kazakhstan
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree