Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kuandyk Shakyrzhanov Kuandyk Shakyrzhanov
Kinoafisha Persons Kuandyk Shakyrzhanov

Kuandyk Shakyrzhanov

Kuandyk Shakyrzhanov

Actor type
Comedy actor, Horror actor, Action hero

Popular Films

Tastaymyn-au seni 7.0
Tastaymyn-au seni (2024)
Donor 6.5
Donor (2022)
Bisharashki 6.5
Bisharashki (2022)

Filmography

Zhas emes zhubaylar
Zhas emes zhubaylar Жас емес жұбайлар
Comedy 2025, Kazakhstan
Watch trailer
Narhoz. Student koke
Narhoz. Student koke
Comedy 2024, Kazakhstan
Tastaymyn-au seni 7
Tastaymyn-au seni Tastaymyn-au seni
Comedy, Horror 2024, Kazakhstan
Watch trailer
Қапқарашка. Кубадан сәлем
Қапқарашка. Кубадан сәлем Қапқарашка. Кубадан сәлем
Comedy 2024, Kazakhstan
Dubay lyuboy cenoy
Dubay lyuboy cenoy
Comedy 2023, Kazakhstan
Timuchin 5.3
Timuchin Timuchin
Action, Comedy 2023, Kazakhstan
Besbarmak 5.9
Besbarmak Besbarmak
Comedy 2023, Kazakhstan
Aula sakshylary
Aula sakshylary Aula sakshylary
Adventure, Family 2023, Kazakhstan
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more