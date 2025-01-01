Menu
Kinoafisha Persons Phyllis Nagy Awards

Awards and nominations of Phyllis Nagy

Phyllis Nagy
Academy Awards, USA 2016 Academy Awards, USA 2016
Best Adapted Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Berlin International Film Festival 2022 Berlin International Film Festival 2022
Best Film
Nominee
