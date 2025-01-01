Menu
Phyllis Nagy
Awards
Awards and nominations of Phyllis Nagy
Phyllis Nagy
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Phyllis Nagy
Academy Awards, USA 2016
Best Adapted Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2016
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
Berlin International Film Festival 2022
Best Film
Nominee
