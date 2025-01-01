Меню
Филлис Наж
Награды
Награды и номинации Филлис Наж
Phyllis Nagy
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Филлис Наж
Оскар 2016
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA 2016
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Берлинале 2022
Лучший фильм
Номинант
