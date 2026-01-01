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Mike Starchak
Mike Starchak
Kinoafisha
Persons
Mike Starchak
Mike Starchak
Mike Starchak
Date of Birth
14 March 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
6.9
Afera
(2021)
6.2
Ostrov
(2016)
6.1
Krasnyj 5
(2024)
Filmography
6.1
Krasnyj 5
Comedy
2024, Russia
6.9
Afera
Comedy
2021, Russia
6
Polarnyj
Comedy, Crime
2019, Russia
6.2
Ostrov
Comedy
2016, Russia
5
SashaTanya
Comedy
2013, Russia
4.1
Zaytsev+1
Comedy
2011, Russia
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