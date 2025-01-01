Menu
Agrafena Petrovskaya
Agrafena Petrovskaya

Actor type
Action heroine

Filmography

Genre
Year
Lisa 7.8
Lisa
Detective, Mystery 2024, Russia
Morskie dyavoly. Osoboe zadanie
Morskie dyavoly. Osoboe zadanie
Action 2020, Russia
Vysokie stavki 7.3
Vysokie stavki
Crime 2015, Russia
