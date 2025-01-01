Menu
Agrafena Petrovskaya
Actor type
Action heroine
Popular Films
7.8
Lisa
(2024)
7.3
Vysokie stavki
(2015)
0.0
Morskie dyavoly. Osoboe zadanie
(2020)
Filmography
Genre
All
Action
Crime
Detective
Mystery
Year
All
2024
2020
2015
All
3
TV Shows
3
Actress
3
7.8
Lisa
Detective, Mystery
2024, Russia
Morskie dyavoly. Osoboe zadanie
Action
2020, Russia
7.3
Vysokie stavki
Crime
2015, Russia
