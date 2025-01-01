Menu
Aleksey Anischenko
Aleksey Anischenko

Date of Birth
1 July 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Cancer

Krasavets i chudovishche 6.0
Krasavets i chudovishche (2014)
Lyubov.ru 5.8
Lyubov.ru (2009)
V plenu obmana 4.6
V plenu obmana (2014)

Privorot
Romantic, Mystery 2025, Russia
Liniya sudby
Romantic, Mystery 2025, Russia
Novaya zemlya
Detective 2025, Russia
Pravo na izmenu
Romantic 2024, Russia
Lisa
Detective, Mystery 2024, Russia
Kordon
Detective 2024, Russia
Arina
Romantic 2024, Russia
Zapolyarnyy vals
Romantic 2023, Russia
Farforovoe schaste
Romantic 2023, Russia
Nikomu ne rasskazhem
Romantic 2023, Russia
Subbotnyaya zhena
Romantic 2023, Russia
O chem ona molchit
Romantic 2022, Russia
Moya sestra luchshe
Drama, Romantic 2021, Russia
Ten drakona
Romantic, Detective 2020, Russia
Marusya
Romantic 2018, Russia
Razoblachenie Edinoroga
Detective 2018, Russia
Krylya Pegasa
Drama, Romantic 2017, Russia
The Cycle
Romantic 2017, Russia
Zatmenie
Drama, Romantic 2016, Russia
Odnoklassniki
Drama 2016, Russia
Sovresh — umresh
Drama 2016, Russia
Iscelenie
Drama, Romantic 2015, Russia
Nedotroga
Drama, Romantic 2014, Russia
Krasavets i chudovishche 6
Romantic 2014, Russia
