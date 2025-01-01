Menu
Aleksey Anischenko
Date of Birth
1 July 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
6.0
Krasavets i chudovishche
(2014)
5.8
Lyubov.ru
(2009)
4.6
V plenu obmana
(2014)
Filmography
Privorot
Romantic, Mystery
2025, Russia
Liniya sudby
Romantic, Mystery
2025, Russia
Novaya zemlya
Detective
2025, Russia
Pravo na izmenu
Romantic
2024, Russia
Lisa
Detective, Mystery
2024, Russia
Kordon
Detective
2024, Russia
Arina
Romantic
2024, Russia
Zapolyarnyy vals
Romantic
2023, Russia
Farforovoe schaste
Romantic
2023, Russia
Nikomu ne rasskazhem
Romantic
2023, Russia
Subbotnyaya zhena
Romantic
2023, Russia
O chem ona molchit
Romantic
2022, Russia
Moya sestra luchshe
Drama, Romantic
2021, Russia
Ten drakona
Romantic, Detective
2020, Russia
Marusya
Romantic
2018, Russia
Razoblachenie Edinoroga
Detective
2018, Russia
Krylya Pegasa
Drama, Romantic
2017, Russia
The Cycle
Romantic
2017, Russia
Zatmenie
Drama, Romantic
2016, Russia
Odnoklassniki
Drama
2016, Russia
Sovresh — umresh
Drama
2016, Russia
Iscelenie
Drama, Romantic
2015, Russia
Nedotroga
Drama, Romantic
2014, Russia
6
Krasavets i chudovishche
Krasavets i chudovishche
Romantic
2014, Russia
Show more
