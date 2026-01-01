Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Natalya Parashkina
Natalya Parashkina Natalya Parashkina
Kinoafisha Persons Natalya Parashkina

Natalya Parashkina

Natalya Parashkina

Date of Birth
30 May 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

V kletke 6.1
V kletke (2019)
Pyat protsentov 5.9
Pyat protsentov (2023)
The Role 5.8
The Role (2013)

Filmography

Lift
Lift
Comedy, Detective 2026, Russia
The Legend of the Scythian Gold
The Legend of the Scythian Gold Легенда о золоте скифов
Family, Detective, Comedy 2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Zhenshchina s kotom i detektivom 5
Zhenshchina s kotom i detektivom 5
Detective 2025, Russia
Sudi i sudby
Sudi i sudby
Drama, Romantic 2025, Russia
Kreslo 5.6
Kreslo
Comedy 2024, Russia
Eksklyuziv 2
Detective 2023, Russia
Eksklyuziv 3
Detective 2023, Russia
Mgla
Detective 2023, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more