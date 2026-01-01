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Natalya Parashkina
Natalya Parashkina
Kinoafisha
Persons
Natalya Parashkina
Natalya Parashkina
Natalya Parashkina
Date of Birth
30 May 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
6.1
V kletke
(2019)
5.9
Pyat protsentov
(2023)
5.8
The Role
(2013)
Filmography
Lift
Comedy, Detective
2026, Russia
The Legend of the Scythian Gold
Легенда о золоте скифов
Family, Detective, Comedy
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Zhenshchina s kotom i detektivom 5
Detective
2025, Russia
Sudi i sudby
Drama, Romantic
2025, Russia
5.6
Kreslo
Comedy
2024, Russia
Eksklyuziv 2
Detective
2023, Russia
Eksklyuziv 3
Detective
2023, Russia
Mgla
Detective
2023, Russia
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