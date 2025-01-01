Aleksey Vakulov

Menu
Date of Birth
3 February 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor, Director, Writer
Popular Films
5.6
Chempiony
(2014)
0.0
To, chto nelzya kupit
(2021)
0.0
Kulaginy
(2021)
Talisman dlya zolotoj rybki
Romantic
2025, Russia
Otchayannye mery
Romantic
2025, Russia
Zhenskij zashchitnik
Romantic
2024, Russia
Poka proshloe ne razluchit nas
Romantic
2024, Russia
Lisa
Detective, Mystery
2024, Russia
Otverzhennaya
Romantic
2023, Russia
Ty v moem serdce
Romantic
2023, Russia
Bez prava na lyubov
Romantic
2023, Russia
Kacheli pod kupolom
Romantic
2023, Russia
Neskolko dney iz zhizni doktora Kalistratovoy
Romantic
2022, Russia
Chelovek iz doma naprotiv
Detective
2022, Russia
Ohota na krylatogo lva
Detective
2022, Russia
Provincialnyy detektiv
Detective
2022, Russia
To, chto nelzya kupit
Drama, Romantic
2021, Russia
Kulaginy
Detective
2021, Russia
Іz pochuttya obov'yazku
Romantic
2021, Ukraine
Kogda-nibud nastupit zavtra
Drama, Romantic, Detective
2021, Russia
Rycar nashego vremeni
Crime, Detective
2019, Russia
Komnata starinnyh klyuchej
Crime, Detective
2019, Russia
Sled lisicy na kamnyah
Detective
2019, Russia
Delicate Leaves, Poisoned Roots
Mystery
2019, Russia
Duet po pravu
Drama, Crime, Detective
2018, Russia
Nyryalschica za zhemchugom
Detective
2018, Russia
Smertelnyy trening
Detective
2018, Russia
