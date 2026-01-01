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Natalya Bochkareva
Natalya Bochkareva
Kinoafisha
Persons
Natalya Bochkareva
Natalya Bochkareva
Natalya Bochkareva
Date of Birth
25 July 1980
Age
46 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.4
Mendelson
(2023)
7.1
Bednyy oligarh
(2022)
6.9
Vera
(2023)
Filmography
Pochti nastoyashchij detektiv
Comedy
2026, Russia
2.8
Otpusk na vsyu golovu
Comedy
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
6.4
Postuchis v moyu Tver
Postuchis v moyu Tver
Comedy, Drama, Romantic
2024, Russia
Watch trailer
5.2
UnichtoZhanna
UnichtoZhanna
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
5.1
Kino pro banditov
Crime, Comedy,
2023, Russia
6.7
Bukiny
Comedy
2023, Russia
7.4
Mendelson
Comedy
2023, Russia
5.3
Rodnye lyudi
Comedy, Drama, Crime
2023, Russia
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