Claire Scanlon Awards

Awards and nominations of Claire Scanlon

Claire Scanlon
Awards and nominations of Claire Scanlon
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
