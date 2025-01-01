Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Claire Scanlon
Awards
Awards and nominations of Claire Scanlon
Claire Scanlon
Awards and nominations of Claire Scanlon
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
