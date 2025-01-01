Menu
Awards
Awards and nominations of Ali LeRoi
Ali LeRoi
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Ali LeRoi
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
