Kinoafisha Persons Ali LeRoi Awards

Awards and nominations of Ali LeRoi

Ali LeRoi
Awards and nominations of Ali LeRoi
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
