Kinoafisha Persons Darren Star Awards

Awards and nominations of Darren Star

Darren Star
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Comedy Series
Nominee
