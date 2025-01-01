Menu
Awards and nominations of Dan Harmon

Dan Harmon
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Animated Program
Nominee
