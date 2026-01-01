Marija Lugovaya

Menu
Date of Birth
23 July 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress
Popular Films
9.2
Personalnyj assistent
(2024)
7.5
Pereval Dyatlova
(2020)
6.9
Ne zhenskoe delo
(2014)
Filmography
Actress
23
6.1
Ninel
Romantic
2024, Russia
9.2
Personalnyj assistent
Drama, Romantic, Detective
2024, Russia
5
Leto v gorode
Romantic, Comedy
2023, Russia
6.4
Lyubov skvoz vremya
Drama, Romantic
2022, Russia/Kazakhstan
6.7
Istorik
Thriller, Mystery
2021, Russia
5.3
Mariya. Spasti Moskvu
Mariya. Spasti Moskvu
War, Drama
2021, Russia
Watch trailer
7.5
Pereval Dyatlova
Drama, Thriller
2020, Russia
Zhuravl v nebe
Biography, Romantic, History
2020, Russia
5.1
Russkoe kratkoe. Vypusk 4
Short, Drama, Comedy
2018, Russia
Watch trailer
5.6
Murka
Adventure, Crime, Detective
2017, Russia
6.8
Nashe schastlivoe zavtra
Drama, Crime
2017, Russia
4.3
Hunting the Devil
Mystery
2017, Russia
Dekoracii ubijstva
Detective
2015, Russia
6.6
Demons
Drama, Detective
2014, Russia
6.9
Ne zhenskoe delo
Action, Crime
2014, Russia
Tankisty svoih ne brosayut
Romantic
2014, Russia
5.9
Besy
Besy
Drama, Detective
2014, Russia
6.1
Yolki 3
Yolki 3
Comedy
2013, Russia
Watch trailer
5.8
Belaya gvardiya
Drama, War
2012, Russia
6.7
V lesah i na gorah
Drama, History
2010, Russia/Ukraine
3.2
Ryzhaya
Drama
2008, Russia
5
Yunkera
Yunkera
Drama
2006, Russia
Zvezdnyy gen
Comedy
, Russia
