Marija Lugovaya
Marija Lugovaya Marija Lugovaya
Marija Lugovaya

Marija Lugovaya

Marija Lugovaya

Date of Birth
23 July 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress

Popular Films

Personalnyj assistent 9.2
Personalnyj assistent (2024)
Pereval Dyatlova 7.5
Pereval Dyatlova (2020)
Ne zhenskoe delo 6.9
Ne zhenskoe delo (2014)

Filmography

Genre
Year
Ninel 6.1
Ninel
Romantic 2024, Russia
Personalnyj assistent 9.2
Personalnyj assistent
Drama, Romantic, Detective 2024, Russia
Leto v gorode 5
Leto v gorode
Romantic, Comedy 2023, Russia
Lyubov skvoz vremya 6.4
Lyubov skvoz vremya
Drama, Romantic 2022, Russia/Kazakhstan
Istorik 6.7
Istorik
Thriller, Mystery 2021, Russia
Mariya. Spasti Moskvu 5.3
Mariya. Spasti Moskvu Mariya. Spasti Moskvu
War, Drama 2021, Russia
Pereval Dyatlova 7.5
Pereval Dyatlova
Drama, Thriller 2020, Russia
Zhuravl v nebe
Zhuravl v nebe
Biography, Romantic, History 2020, Russia
Russkoe kratkoe. Vypusk 4 5.1
Russkoe kratkoe. Vypusk 4
Short, Drama, Comedy 2018, Russia
Murka 5.6
Murka
Adventure, Crime, Detective 2017, Russia
Nashe schastlivoe zavtra 6.8
Nashe schastlivoe zavtra
Drama, Crime 2017, Russia
Hunting the Devil 4.3
Hunting the Devil
Mystery 2017, Russia
Dekoracii ubijstva
Dekoracii ubijstva
Detective 2015, Russia
Demons 6.6
Demons
Drama, Detective 2014, Russia
Ne zhenskoe delo 6.9
Ne zhenskoe delo
Action, Crime 2014, Russia
Tankisty svoih ne brosayut
Tankisty svoih ne brosayut
Romantic 2014, Russia
Besy 5.9
Besy Besy
Drama, Detective 2014, Russia
Yolki 3 6.1
Yolki 3 Yolki 3
Comedy 2013, Russia
Belaya gvardiya 5.8
Belaya gvardiya
Drama, War 2012, Russia
V lesah i na gorah 6.7
V lesah i na gorah
Drama, History 2010, Russia/Ukraine
Ryzhaya 3.2
Ryzhaya
Drama 2008, Russia
Yunkera 5
Yunkera Yunkera
Drama 2006, Russia
Zvezdnyy gen
Comedy , Russia
