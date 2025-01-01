Menu
Awards
Awards and nominations of Gabriel Mascaro
Gabriel Mascaro
Awards and nominations of Gabriel Mascaro
Venice Film Festival 2015
Special Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2019
World Cinema - Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 2015
Platform Prize - Honorable Mention
Winner
Platform Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2025
Best Film
Nominee
Best Script
Nominee
Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2019
Panorama
Nominee
