Kinoafisha Persons Gabriel Mascaro Awards

Awards and nominations of Gabriel Mascaro

Gabriel Mascaro
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
Special Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2019 Sundance Film Festival 2019
World Cinema - Dramatic
Nominee
Toronto International Film Festival 2015 Toronto International Film Festival 2015
Platform Prize - Honorable Mention
Winner
Platform Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2025 Berlin International Film Festival 2025
Best Film
Nominee
 Best Script
Nominee
 Best Feature Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2019 Berlin International Film Festival 2019
Panorama
Nominee
