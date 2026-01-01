Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Awards
Craig William Macneill
Craig William Macneill
Kinoafisha
Persons
Craig William Macneill
Craig William Macneill
Craig William Macneill
Occupation
Director, Producer, Writer
Popular Films
8.2
Westworld
(2016)
7.6
Chilling Adventures of Sabrina
(2018)
7.5
The Terror
(2018)
Filmography
7.3
Alaska Daily
Drama
2022, USA/Canada
7.4
Them
Horror
2021, USA
5.2
I Know What You Did Last Summer
Horror, Thriller, Detective
2021, USA
5.6
Monsterland
Drama, Fantasy, Horror
2020, USA
6.1
The Twilight Zone
Drama, Horror
2019, USA
6.5
NOS4A2
Drama, Horror, Mystery
2019, USA
6.9
Castle Rock
Drama, Horror, Thriller
2018, USA
7.6
Chilling Adventures of Sabrina
Drama, Fantasy, Mystery
2018, USA
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree