Kinoafisha Persons Richard Dale Awards

Awards and nominations of Richard Dale

Richard Dale
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
BAFTA Awards 1999 BAFTA Awards 1999
Originality
Winner
BAFTA Awards 2005 BAFTA Awards 2005
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Nominee
BAFTA Awards 2002 BAFTA Awards 2002
Best New Director (Fiction)
Nominee
