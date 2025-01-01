Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Richard Dale
Awards
Awards and nominations of Richard Dale
Richard Dale
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Richard Dale
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
BAFTA Awards 1999
Originality
Winner
BAFTA Awards 2005
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Nominee
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Nominee
BAFTA Awards 2002
Best New Director (Fiction)
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree