Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Ричард Дэйл
Награды
Награды и номинации Ричарда Дэйла
Richard Dale
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ричарда Дэйла
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Originality
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Номинант
Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Best New Director (Fiction)
Номинант
Есть даже отечественный аналог «Молчания ягнят»: 5 российских детективных сериалов, которые выйдут совсем скоро
Не «Генезис» и не «Восстание машин»: именно этот фильм фанаты «Терминатора» называют лучшим за всю историю франшизы
Питер Джексон специально нарушил порядок: почему «Хоббит» вышел позже «Властелина колец»?
Чарльз и Гекльберри? Проще: у Чука и Гека самые обычные имена — просто сейчас так уже не сокращают
Вы же не думали, что Хвататель мертв? В «Черном телефоне 3» не будет Финни и Гвен – Итан Хоук хочет затащить зрителей в Преисподнюю
Бежит быстро и красиво, но в никуда: новый «Бегущий человек» официально стал худшей экранизацией Кинга за 2025 год
В «Карнавальной ночи» Гурченко любой узнает: вот 6 других фильмов с актрисой – угадаете их по кадру? (тест)
«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный
Названы 14 самых дорогих сериалов в истории: «Игра престолов» тоже тут, но лишь на 6-м месте
«Почему Итадори такой тупой?»: спорим, вы не знали, кто из «Магической битвы» самый способный (спойлер: это не Годжо)
«Судья из ада» вынесла приговор «Игре в кальмара» с «Алисой в Пограничье»: дорама Disney уложила на лопатки главные шедевры Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667