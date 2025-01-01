Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Saverio Costanzo
Awards
Awards and nominations of Saverio Costanzo
Saverio Costanzo
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Saverio Costanzo
Venice Film Festival 2014
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2010
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2007
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree