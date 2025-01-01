Menu
Awards and nominations of Saverio Costanzo

Awards and nominations of Saverio Costanzo
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award - Cinema for UNICEF
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007
Golden Berlin Bear
Nominee
