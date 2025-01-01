Menu
Kinoafisha Persons Stefano Sollima Awards

Stefano Sollima
Awards and nominations of Stefano Sollima
Cannes Film Festival 1993 Cannes Film Festival 1993
Canal+ Award
Nominee
Venice Film Festival 2023 Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2003 Venice Film Festival 2003
Short Film
Nominee
Moscow International Film Festival 2012 Moscow International Film Festival 2012
Russian Film Critics Award
Winner
Russian Film Clubs Federation Award
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Golden St. George
Nominee
