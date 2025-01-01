Menu
Kinoafisha Persons Claude Barras Awards

Awards and nominations of Claude Barras

Claude Barras
Academy Awards, USA 2017 Academy Awards, USA 2017
Best Animated Feature Film
Nominee
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Best Animated Feature Film
Nominee
