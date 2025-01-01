Menu
Awards
Awards and nominations of Claude Barras
Claude Barras
Awards and nominations of Claude Barras
Academy Awards, USA 2017
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
Cannes Film Festival 2016
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2006
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
BAFTA Awards 2018
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
