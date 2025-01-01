Когда выйдет «Иллюзия обмана 3» в России: уже известна точная дата премьеры и новые детали сюжета

Дата выхода 5 финального сезона «Ведьмака» изменилась: ждали в 2027 году, но теперь прогноз оптимистичнее

В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить

Хруст льда снаружи, треск пламени внутри: 5 роскошных скандинавских фильмов с рейтингом 7.5+ – о концовке №1 зрители спорят 13 лет

Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле

Ремейк подкрался незаметно: Женей Лукашиным в новой версии «Иронии судьбы» станет звезда «Слова пацана» (первые фото)

У «Войны миров Z» уже давно есть официальное продолжение: без красавчика-Питта, но с войной зомби против вампиров

Отсчет пошел на дни: на НТВ с новым сезоном возвращается «Акушер» — герою Панфилова придется несладко

«Не заметила, как меня захватило»: этому детективу со звездой «Невского» не зря поставили 8.1 – 16 серий увлекают не только видами Петербурга

За что Пальто отправили в колонию в финале «Слова пацана»? Статья серьезная, но надолго в тюрьме он не задержится