Награды и номинации Клода Барраса

Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016 Каннский кинофестиваль 2016
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
