Персоны
Клод Баррас
Награды
Награды и номинации Клода Барраса
Claude Barras
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Клода Барраса
Оскар 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
BAFTA 2018
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
