Kinoafisha Persons Matthew Heineman Awards

Awards and nominations of Matthew Heineman

Matthew Heineman
Awards and nominations of Matthew Heineman
Academy Awards, USA 2016 Academy Awards, USA 2016
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Winner
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
BAFTA Awards 2024 BAFTA Awards 2024
Best Documentary
Nominee
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Best Documentary
Nominee
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Best Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Documentary
Winner
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2017 Sundance Film Festival 2017
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2012 Sundance Film Festival 2012
Documentary
Nominee
Moscow International Film Festival 2015 Moscow International Film Festival 2015
Best Film of the Documentary Competition
Winner
