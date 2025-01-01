Menu
Matthew Heineman
Awards
Awards and nominations of Matthew Heineman
About
Filmography
Awards
Academy Awards, USA 2016
Best Documentary Feature
Nominee
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Winner
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
BAFTA Awards 2024
Best Documentary
Nominee
BAFTA Awards 2018
Best Documentary
Nominee
BAFTA Awards 2016
Best Documentary
Nominee
Best Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2015
Documentary
Winner
Documentary
Winner
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2017
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2012
Documentary
Nominee
Documentary
Nominee
Moscow International Film Festival 2015
Best Film of the Documentary Competition
Winner
