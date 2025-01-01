Menu
Aleksey German-mladshiy
Awards
Awards and nominations of Aleksey German-mladshiy
Cannes Film Festival 2021
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2008
Best Director
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2003
Best Debut Film
Winner
Venice Film Festival 2011
Orizzonti Award for Best Short Film
Nominee
Orizzonti Award for Best Short Film
Nominee
Venice Film Festival 2005
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2005
Prize of the Postimees Jury
Winner
Estonian Film Critics Award
Winner
Grand Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2015
Golden Berlin Bear
Nominee
