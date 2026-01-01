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Kinoafisha Persons Taisiya Igumentseva Awards

Awards and nominations of Taisiya Igumentseva

Taisiya Igumentseva
Awards and nominations of Taisiya Igumentseva
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Cinefondation Award
Winner
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Golden Camera
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2012 Sochi Open Russian Film Festival 2012
Kinotavr. Short Film - Diploma
Winner
Kinotavr. Short Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2013 Sochi Open Russian Film Festival 2013
Full-Length Film
Nominee
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