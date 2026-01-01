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Kinoafisha
Persons
Taisiya Igumentseva
Awards
Awards and nominations of Taisiya Igumentseva
Taisiya Igumentseva
About
Awards
Awards and nominations of Taisiya Igumentseva
Cannes Film Festival 2012
Cinefondation Award
Winner
Cannes Film Festival 2013
Golden Camera
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2012
Kinotavr. Short Film - Diploma
Winner
Kinotavr. Short Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2013
Full-Length Film
Nominee
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