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Mo Collins
Mo Collins
Kinoafisha
Persons
Mo Collins
Mo Collins
Mo Collins
Date of Birth
7 July 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress, Writer, Director
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Voice actor
Popular Films
8.6
Curb Your Enthusiasm
(2000)
8.3
Arrested Development
(2003)
8.2
Californication
(2007)
Filmography
6.8
Not Dead Yet
Comedy
2023, USA
4.3
My Babysitter the Superhero
My Babysitter the Super Hero
Family
2022, USA
Watch trailer
7.2
Downward Dog
Comedy
2017, USA
7.9
F Is for Family
Comedy, Drama, Animation
2015, USA/France/Canada
7.6
Fresh Off the Boat
Comedy
2015, USA
6.4
Dirty Grandpa
Dirty Grandpa
Comedy
2015, USA
Watch trailer
7.2
Suburgatory
Comedy
2011, USA
8.2
Californication
Drama, Comedy
2007, USA
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