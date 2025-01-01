Menu
Aleksandr Novik
Aleksandr Novik
Date of Birth
26 July 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
6.9
Doroga na Berlin
(2015)
(2015)
0.0
Odinochestva.net
(2023)
(2023)
0.0
Labirint illyuziy
(2019)
(2019)
Filmography
Actor
5
Odinochestva.net
Romantic
2023, Russia
Takaya, kak vse
Drama, Crime, Romantic
2020, Russia
Labirint illyuziy
Drama, Thriller
2019, Russia
6.9
Doroga na Berlin
Doroga na Berlin
War, Drama
2015, Russia
Watch trailer
Nochnye lastochki
Drama, War
2013, Russia
