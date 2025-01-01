Menu
Aleksandr Novik
Aleksandr Novik
Aleksandr Novik

Aleksandr Novik

Date of Birth
26 July 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Doroga na Berlin 6.9
Doroga na Berlin (2015)
Odinochestva.net 0.0
Odinochestva.net (2023)
Labirint illyuziy 0.0
Labirint illyuziy (2019)

Filmography

Genre
Year
All 5 Films 1 TV Shows 4 Actor 5
Odinochestva.net
Odinochestva.net
Romantic 2023, Russia
Takaya, kak vse
Takaya, kak vse
Drama, Crime, Romantic 2020, Russia
Labirint illyuziy
Labirint illyuziy
Drama, Thriller 2019, Russia
Doroga na Berlin 6.9
Doroga na Berlin
War, Drama 2015, Russia
Watch trailer
Nochnye lastochki
Nochnye lastochki
Drama, War 2013, Russia
