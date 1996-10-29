Menu
Aleksandr Siguyev

Date of Birth
29 October 1996
Age
28 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Ostorozhno, deti! 6.2
Ostorozhno, deti! (2008)
3.2
Nastoyashchiy Ded Moroz (2006)
Serafima prekrasnaya 0.0
Serafima prekrasnaya (2011)

Filmography

Genre
Year
Dorogie mama i papa
Dorogie mama i papa
Drama 2022, Russia
Labirint illyuziy
Labirint illyuziy
Drama, Thriller 2019, Russia
Serafima prekrasnaya
Serafima prekrasnaya
Romantic 2011, Russia
Kogda my byli schastlivy
Kogda my byli schastlivy
Drama 2009, Russia
Ermolovy
Ermolovy
Drama, Romantic 2008, Russia
Ostorozhno, deti! 6.3
Ostorozhno, deti! 6.3
Family, Comedy 2008, Russia
3.2
Nastoyashchiy Ded Moroz
Romantic, Comedy 2006, Russia
