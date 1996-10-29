Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Siguyev
Aleksandr Siguyev
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Siguyev
Aleksandr Siguyev
Aleksandr Siguyev
Date of Birth
29 October 1996
Age
28 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
6.2
Ostorozhno, deti!
(2008)
3.2
Nastoyashchiy Ded Moroz
(2006)
0.0
Serafima prekrasnaya
(2011)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Family
Romantic
Thriller
Year
All
2022
2019
2011
2009
2008
2006
All
7
Films
3
TV Shows
4
Actor
7
Dorogie mama i papa
Dorogie mama i papa
Drama
2022, Russia
Labirint illyuziy
Drama, Thriller
2019, Russia
Serafima prekrasnaya
Romantic
2011, Russia
Kogda my byli schastlivy
Drama
2009, Russia
Ermolovy
Drama, Romantic
2008, Russia
6.3
Ostorozhno, deti!
Ostorozhno, deti!
Family, Comedy
2008, Russia
3.2
Nastoyashchiy Ded Moroz
Nastoyashchiy Ded Moroz
Romantic, Comedy
2006, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree