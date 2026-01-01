Menu
Marco Tullio Giordana
Kinoafisha Persons Marco Tullio Giordana

Marco Tullio Giordana

Marco Tullio Giordana

Date of Birth
1 October 1950
Age
75 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Piazza Fontana: The Italian Conspiracy 7.2
Piazza Fontana: The Italian Conspiracy (2012)
Evviva Giuseppe 6.8
Evviva Giuseppe (2017)
Wild Blood 6.5
Wild Blood (2008)

Filmography

Genre
Year
The Life Apart 6.4
The Life Apart La vita accanto
Drama 2024, Italy
Evviva Giuseppe 6.8
Evviva Giuseppe Evviva Giuseppe
Documentary 2017, Italy / Switzerland
Piazza Fontana: The Italian Conspiracy 7.2
Piazza Fontana: The Italian Conspiracy Romanzo di una strage
Drama 2012, Italy / France
Wild Blood 6.5
Wild Blood Sangue pazzo
Drama, Biography 2008, France / Italy
