Marco Tullio Giordana

Date of Birth
1 October 1950
Age
75 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.2
Piazza Fontana: The Italian Conspiracy
(2012)
6.8
Evviva Giuseppe
(2017)
6.5
Wild Blood
(2008)
Filmography
Genre
All
Biography
Documentary
Drama
Year
All
2024
2017
2012
2008
All
4
Films
4
Director
3
Writer
3
Actor
1
6.4
The Life Apart
La vita accanto
Drama
2024, Italy
6.8
Evviva Giuseppe
Evviva Giuseppe
Documentary
2017, Italy / Switzerland
7.2
Piazza Fontana: The Italian Conspiracy
Romanzo di una strage
Drama
2012, Italy / France
6.5
Wild Blood
Sangue pazzo
Drama, Biography
2008, France / Italy
