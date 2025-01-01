Menu
Amy Beth Schumer
Awards
Awards and nominations of Amy Beth Schumer
Golden Globes 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Nominee
Golden Globes, USA 2016
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Unstructured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Razzie Awards 2025
Worst Supporting Actress
Winner
Worst Screen Ensemble
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2018
Best Comedic Performance
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2016
Best Kiss
Nominee
Best Comedic Performance
Nominee
Best Comedic Performance
Nominee
Breakthrough Performance
Nominee
Best Kiss
Nominee
Breakthrough Performance
Nominee
