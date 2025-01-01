Menu
Awards

Awards and nominations of Amy Beth Schumer

Amy Beth Schumer
Awards and nominations of Amy Beth Schumer
Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Nominee
Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Unstructured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Razzie Awards 2025 Razzie Awards 2025
Worst Supporting Actress
Winner
Worst Screen Ensemble
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2018 MTV Movie + TV Awards 2018
Best Comedic Performance
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2016 MTV Movie + TV Awards 2016
Best Kiss
Nominee
 Best Comedic Performance
Nominee
 Best Comedic Performance
Nominee
 Breakthrough Performance
Nominee
 Best Kiss
Nominee
 Breakthrough Performance
Nominee
