Kinoafisha Persons Uberto Pasolini Awards

Uberto Pasolini
Awards and nominations of Uberto Pasolini
Academy Awards, USA 1998 Academy Awards, USA 1998
Best Motion Picture of the Year
Nominee
BAFTA Awards 1998 BAFTA Awards 1998
Best Film
Winner
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Venice Film Festival 2013 Venice Film Festival 2013
Best Director
Winner
Best Film
Winner
C.I.C.A.E. Award
Winner
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2008 Venice Film Festival 2008
Label Europa Cinemas
Winner
Best Film (Venice Days)
Winner
FEDIC Award
Winner
Venice Film Festival 2020 Venice Film Festival 2020
Best Film
Nominee
