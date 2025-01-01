Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Ivan I. Tverdovskiy Awards

Awards and nominations of Ivan I. Tverdovskiy

Awards and nominations of Ivan I. Tverdovskiy
Venice Film Festival 2020 Venice Film Festival 2020
Giornate degli Autori Award
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2020 Sochi Open Russian Film Festival 2020
Best Screenplay
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2016 Sochi Open Russian Film Festival 2016
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014 Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Best Youth Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2014 Sochi Open Russian Film Festival 2014
Prize of the Guild of Russian Film Producers
Winner
Full-Length Film
Winner
Grand Prize of the Festival
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2018 Sochi Open Russian Film Festival 2018
Full-Length Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more