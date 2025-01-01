Menu
Ivan I. Tverdovskiy
Awards and nominations of Ivan I. Tverdovskiy
Venice Film Festival 2020
Giornate degli Autori Award
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2020
Best Screenplay
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2016
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Best Youth Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2014
Prize of the Guild of Russian Film Producers
Winner
Full-Length Film
Winner
Grand Prize of the Festival
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2018
Full-Length Film
Nominee
