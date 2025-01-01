Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Augustine Frizzell
Augustine Frizzell Augustine Frizzell
Kinoafisha Persons Augustine Frizzell

Augustine Frizzell

Augustine Frizzell

Date of Birth
27 July 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress, Producer, Director

Popular Films

Sweetbitter 7.1
Sweetbitter (2018)
Pete's Dragon 7.1
Pete's Dragon (2016)
Euphoria 6.9
Euphoria (2019)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 3 TV Shows 3 Director 4 Actress 2
The Last Letter from Your Lover 6.7
The Last Letter from Your Lover Last Letter from Your Lover
Drama, Romantic 2021, Canada
Watch trailer
Euphoria 6.9
Euphoria
Drama, Crime, Thriller 2019, USA
Sweetbitter 7.1
Sweetbitter
Drama 2018, USA
Pete's Dragon 7.1
Pete's Dragon Pete's Dragon
Adventure, Family, Fantasy 2016, USA
Watch trailer
Hellion 5.9
Hellion Hellion
Drama, Thriller 2014, USA
Watch trailer
Witch Mountain
Sci-Fi, Adventure , USA
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more