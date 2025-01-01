Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Augustine Frizzell
Augustine Frizzell
Kinoafisha
Persons
Augustine Frizzell
Augustine Frizzell
Augustine Frizzell
Date of Birth
27 July 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress, Producer, Director
Popular Films
7.1
Sweetbitter
(2018)
7.1
Pete's Dragon
(2016)
6.9
Euphoria
(2019)
Filmography
Genre
All
Adventure
Crime
Drama
Family
Fantasy
Romantic
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2021
2019
2018
2016
2014
All
6
Films
3
TV Shows
3
Director
4
Actress
2
6.7
The Last Letter from Your Lover
Last Letter from Your Lover
Drama, Romantic
2021, Canada
Watch trailer
6.9
Euphoria
Drama, Crime, Thriller
2019, USA
7.1
Sweetbitter
Drama
2018, USA
7.1
Pete's Dragon
Pete's Dragon
Adventure, Family, Fantasy
2016, USA
Watch trailer
5.9
Hellion
Hellion
Drama, Thriller
2014, USA
Watch trailer
Witch Mountain
Sci-Fi, Adventure
, USA
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree