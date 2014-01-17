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Poster of Hellion
5.9
Hellion - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Hellion
5.9

Hellion

, 2014
Hellion
USA / Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Hellion
5.9
Hellion - Dubbed trailer
Hellion  Dubbed trailer

Cast

Aaron Paul
Aaron Paul
Hollis Wilson
Juliette Lewis
Juliette Lewis
Pam Noonan
Josh Wiggins
Josh Wiggins
Jacob Wilson
Jonny Mars
Duncan
Augustine Frizzell
Augustine Frizzell
David Maldonado
David Maldonado
Jason Newman
Deke Garner
Wes Wilson
Dalton Sutton
Lance
Camron Owens
Roger
Dylan Cole
Hyder
Walt Roberts
Officer Handly
Director Kat Candler
Writer Kat Candler
Composer Curtis Heath
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2014
Online premiere 18 November 2015
World premiere 17 January 2014
Release date
2 July 2015 Russia 25-й этаж 18+
2 July 2015 Belarus
2 July 2015 Kazakhstan
13 June 2014 USA
2 July 2015 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $55,708
Production Across Town Productions, IFC Films, Ten Acre Films
Also known as
Hellion, Délinquant, Fratii, Garoto Sem Rumo, Haylaz, Những Kẻ Gây Rối, Ördögfióka, Piekielny chłopak, Retribution, Хулиган, Хуліган, الجحيم

Film rating

5.9
Rate 13 votes
6 IMDb
Updated 12 November 2020

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Hellion - Dubbed trailer
Hellion Dubbed trailer
Hellion - Trailer
Hellion Trailer
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