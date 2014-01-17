Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2014
Online premiere
18 November 2015
World premiere
17 January 2014
Release date
|2 July 2015
|Russia
| 25-й этаж
|18+
|2 July 2015
|Belarus
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|2 July 2015
|Kazakhstan
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|13 June 2014
|USA
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|2 July 2015
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$55,708
Production
Across Town Productions, IFC Films, Ten Acre Films
Also known as
Hellion, Délinquant, Fratii, Garoto Sem Rumo, Haylaz, Những Kẻ Gây Rối, Ördögfióka, Piekielny chłopak, Retribution, Хулиган, Хуліган, الجحيم